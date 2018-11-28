Роботодавці інвестують у привабливість робітничих професій, – міністр освіти Гриневич

В Україні з'явилася тенденція, коли роботодавці почали інвестувати у привабливість робітничих професій.

Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час відвідування конкурсу WorldSkills Ukraine 2018, який проходить у Києві, повідомляє "Обозреватель".

"Я вдячна всім роботодавцям, які прийшли на цей майданчик. Основний наш партнер – Федерація роботодавців України. Варто розуміти, що Україна також стала учасником цього конкурсу на світовому рівні. І ми дуже сподіваємося, що зможемо там гідно представляти нашу країну", – заявила міністр.

Конкурс WorldSkills Ukraine покликаний популяризувати робітничі спеціальності серед молоді. Він проводиться в Україні з 2016 року. Студенти училищ з усіх областей країни три дні змагаються у восьми номінаціях, серед яких електромонтажні, зварювальні і слюсарні роботи, підйом і транспортування вантажів, перукарська і кулінарна майстерність, технологія моди, а також мехатроніка.

"З'явилася правильна тенденція, коли бізнесмени почали інвестувати у привабливість робітничих професій", – зазначила Гриневич.

Конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine 2018 триватиме три дні, до 29 листопада. Генеральним партнером конкурсу виступає група "Метінвест". Переможці конкурсу зможуть вирушити на світовий чемпіонат WorldSkills International.