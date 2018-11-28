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      Роботодавці інвестують у привабливість робітничих професій, – міністр освіти Гриневич

      50 Читать новость на русском
      Лілія Гриневич
      Лілія Гриневич / obozrevatel.com

      В Україні з'явилася тенденція, коли роботодавці почали інвестувати у привабливість робітничих професій.

      Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час відвідування конкурсу WorldSkills Ukraine 2018, який проходить у Києві, повідомляє "Обозреватель".

      "Я вдячна всім роботодавцям, які прийшли на цей майданчик. Основний наш партнер Федерація роботодавців України. Варто розуміти, що Україна також стала учасником цього конкурсу на світовому рівні. І ми дуже сподіваємося, що зможемо там гідно представляти нашу країну", заявила міністр.

      Конкурс WorldSkills Ukraine покликаний популяризувати робітничі спеціальності серед молоді. Він проводиться в Україні з 2016 року. Студенти училищ з усіх областей країни три дні змагаються у восьми номінаціях, серед яких електромонтажні, зварювальні і слюсарні роботи, підйом і транспортування вантажів, перукарська і кулінарна майстерність, технологія моди, а також мехатроніка.

      "З'явилася правильна тенденція, коли бізнесмени почали інвестувати у привабливість робітничих професій", зазначила Гриневич.

      Конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine 2018 триватиме три дні, до 29 листопада. Генеральним партнером конкурсу виступає група "Метінвест". Переможці конкурсу зможуть вирушити на світовий чемпіонат WorldSkills International.

      Теги: Новини України Ринок праці Міністерство освіти та науки України Інвестиції
      Джерело: 24 Канал
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