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      Роботодавці в сфері вищої освіти заявили, що Держрегуляторна служба – єдиний орган, який допоміг

      23
      ДРС
      ДРС / poltava.to

      Ефективність роботи Державної регуляторної служби України (ДРС) викликала подив у роботодавців в сфері вищої освіти в частині готовності захищати інтереси суб'єктів ринку.

      Про це заявив голова ради Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти Ростислав Щокін в ефірі 24 каналу.

      За словами Щокіна, в Україні є ряд норм, які не відповідають сьогоднішнім вимогам суспільства і законодавства, або потребам ринку і ДРС активно включається в подолання даної проблематики.

      Чесно вам скажу, я був здивований тому, наскільки працівники та особливо керівники Державної регуляторної служби були готові захищати інтереси суб'єктів ринку перед, по суті, їх колегами,
      – заявив Щокін.

      Також, за словами Щокіна, у Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти є позитивний досвід звернення до ДРС з питання видачі неправомірних рішень про позбавлення ліцензій або зупинках терміну дій ліцензій.

      Оновлена ​​Державна регуляторна служба почала працювати п'ять років тому. Відомство виступає своєрідним арбітром на правовому полі між державою, підприємцями і споживачами.

      blog_ava
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      Теги: Освіта Новини України
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