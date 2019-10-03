Роботодавці в сфері вищої освіти заявили, що Держрегуляторна служба – єдиний орган, який допоміг

Ефективність роботи Державної регуляторної служби України (ДРС) викликала подив у роботодавців в сфері вищої освіти в частині готовності захищати інтереси суб'єктів ринку.

Про це заявив голова ради Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти Ростислав Щокін в ефірі 24 каналу.

За словами Щокіна, в Україні є ряд норм, які не відповідають сьогоднішнім вимогам суспільства і законодавства, або потребам ринку і ДРС активно включається в подолання даної проблематики.

Чесно вам скажу, я був здивований тому, наскільки працівники та особливо керівники Державної регуляторної служби були готові захищати інтереси суб'єктів ринку перед, по суті, їх колегами,

– заявив Щокін.

Також, за словами Щокіна, у Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти є позитивний досвід звернення до ДРС з питання видачі неправомірних рішень про позбавлення ліцензій або зупинках терміну дій ліцензій.

Оновлена ​​Державна регуляторна служба почала працювати п'ять років тому. Відомство виступає своєрідним арбітром на правовому полі між державою, підприємцями і споживачами.