Роботодавці в сфері вищої освіти заявили, що Держрегуляторна служба – єдиний орган, який допоміг
Ефективність роботи Державної регуляторної служби України (ДРС) викликала подив у роботодавців в сфері вищої освіти в частині готовності захищати інтереси суб'єктів ринку.
Про це заявив голова ради Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти Ростислав Щокін в ефірі 24 каналу.
За словами Щокіна, в Україні є ряд норм, які не відповідають сьогоднішнім вимогам суспільства і законодавства, або потребам ринку і ДРС активно включається в подолання даної проблематики.
Чесно вам скажу, я був здивований тому, наскільки працівники та особливо керівники Державної регуляторної служби були готові захищати інтереси суб'єктів ринку перед, по суті, їх колегами,
– заявив Щокін.
Також, за словами Щокіна, у Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у сфері вищої освіти є позитивний досвід звернення до ДРС з питання видачі неправомірних рішень про позбавлення ліцензій або зупинках терміну дій ліцензій.
Оновлена Державна регуляторна служба почала працювати п'ять років тому. Відомство виступає своєрідним арбітром на правовому полі між державою, підприємцями і споживачами.