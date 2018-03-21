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Робопес і капсула для польоту в Космоc – найцікавіші моменти конференції MARS

304 Читать новость на русском
Капсула
Капсула "Blue Origin" / investors.com

У Каліфорнії триває конференція #MARS2018, яка об'єднала компанії, що втілюють мрії про майбутнє вже сьогодні. 24 продовжує розповідати про зустріч у своїй підбірці з Twitter.

Відкриває нашу підбірку парад роботів. Очолив його зірковий робопес від компанії Boston Dynamics, про якого ми розповідали вчора.

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А так той самий робособака бачить навколишній світ. Зеленим кольором позначені області доступні для пересування, червоним – ті, куди робот дістатись не може. Наприклад, стіна або високий стіл.

Також у Twitter публікують як роботи намагаються розважатись з людьми. Щоправда, в них це не дуже добре виходить.

А тут компанія "Blue Origin", спонсором якої є голова Amazon Джефф Безос, презентує свою капсулу для польотів у Космос.

Ну і про здоров'я у майбутньому також не забувають. Фото з лекції про те, як ваш голос може розповісти про стан вашого здоров'я. Для прикладу використовується сонограма самого лектора, що записується під час виступу.

Що таке MARS2018? Це щорічна конференція, яку проводить компанія Amazon у Каліфорнії. Під час неї обговорюють та презентують нові розробки у сферах освоєння космосу, робототехніки, атоматизації та машинного навчання.

Теги: Техно Twitter Космос робототехніка Amazon
Джерело: 24 Канал
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