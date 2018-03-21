Робопес і капсула для польоту в Космоc – найцікавіші моменти конференції MARS

У Каліфорнії триває конференція #MARS2018, яка об'єднала компанії, що втілюють мрії про майбутнє вже сьогодні. 24 продовжує розповідати про зустріч у своїй підбірці з Twitter.

Відкриває нашу підбірку парад роботів. Очолив його зірковий робопес від компанії Boston Dynamics, про якого ми розповідали вчора.

A robot parade at #mars2018 — the round ones are autonomously following the dog. Also, a drone. pic.twitter.com/6Ah13j0oL1 — Lindy Elkins-Tanton (@ltelkins) 19 березня 2018 р.

Читайте також: У NASA будують космічний корабель, який захистить Землю від астероїдів

А так той самий робособака бачить навколишній світ. Зеленим кольором позначені області доступні для пересування, червоним – ті, куди робот дістатись не може. Наприклад, стіна або високий стіл.

Також у Twitter публікують як роботи намагаються розважатись з людьми. Щоправда, в них це не дуже добре виходить.

Jeff Bezos playing beer pong with a robot #mars2018 pic.twitter.com/K1DQzDNvuY — Cosima Gretton MD (@cosgretton) 19 березня 2018 р.

А тут компанія "Blue Origin", спонсором якої є голова Amazon Джефф Безос, презентує свою капсулу для польотів у Космос.

Ну і про здоров'я у майбутньому також не забувають. Фото з лекції про те, як ваш голос може розповісти про стан вашого здоров'я. Для прикладу використовується сонограма самого лектора, що записується під час виступу.

.@jamesdharper from our affiliate @SondeHealth on the #MARS2018 stage discussing our proprietary voice-based technology platform and the health insights your voice may provide pic.twitter.com/byx4uY7b3i — PureTech Health Plc (@PureTechH) 20 березня 2018 р.

Що таке MARS2018? Це щорічна конференція, яку проводить компанія Amazon у Каліфорнії. Під час неї обговорюють та презентують нові розробки у сферах освоєння космосу, робототехніки, атоматизації та машинного навчання.