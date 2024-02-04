Раніше повідомлялося, що після того, як Дія "лягла" застосунок все ж зміг відновити роботу близько 23:00. Голосування було відновлено.
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Проголосувало більш ніж 600 тисяч українців
У Дії зазначили, що вже понад 612 тисяч українців віддали голос за свого фаворита.
Ваша активність вражає! Минулоріч кандидата на Євробачення від України обирали в Дії всього 166+ тисяч,
– мовиться в повідомленні.
Наразі команда розробників Дії працює у пришвидшеному режимі. Спеціалісти подолали проблему й збільшили потужності застосунку. Тож черги на голосування почали зменшуватись.
Усі українці встигнуть віддати голос за кандидата-фаворита,
– повідомили у Дії.
Наразі свій голос за фаворита віддало понад 600 тисяч українців / Скриншот Дії
Оголошення результатів було перенесено
Внаслідок збою у застосунку через перевантаження було ухвалено рішення щодо продовження голосування та проведення додаткового прямого ефіру сьогодні, 4 лютого.
Повтор фінального концерту Національного відбору відбудеться 0 15:15. Згодом, о 19:05 лінії для голосування будуть офіційно закриті.
Оголошення результатів відбуватиметься на Суспільне Культура, на офіційних каналах Суспільного та на Youtube-каналі "Євробачення Україна".
Що відомо про збій у Дії: коротко
- У момент голосування за переможця Нацвідбору, який представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме, застосунок Дія "ліг". Користувачі не могли віддати голос за свого фаворита. Причиною збою стала перенавантаженість системи застосунку через великий наплив охочих проголосувати за улюблену пісню.
- Федоров пояснив, що 3 лютого у Дії була рекордна кількість користувачів. Мовиться про всю історію проєкту. За словами Федорова, під час голосування у 2023 році застосунок отримував 800 запитів за секунду. Тим часом цього року – 15 000 запитів. Спеціалісти збільшили потужності у 5 разів.
- Він наголосив, що у Дії зроблять детальний розбір та аналіз. На основі отриманих даних впровадять організаційні зміни, аби застосунок був готовим до схожих хвиль трафіку. Як зазначив Федоров, наступного року такої ситуації не виникне.
- Ця ситуація породила нескінченну кількість мемів. Не минулося без жартівливої статистики про збиті цілі. Українці використали шаблон Повітряних сил, щоб продемонструвати, що 3 лютого "збили" застосунок Дія. Ось тому він і не працював. Журналіст Макс Щербина дуже влучно пожартував з цього приводу. Він написав, що від України на Євробачення поїде гурт На жаль, а представить він пісню "Сталася помилка".