Раніше повідомлялося, що після того, як Дія "лягла" застосунок все ж зміг відновити роботу близько 23:00. Голосування було відновлено.

Дивіться також "Падіння" Дії через Нацвідбір: українці виявили у себе дивні документи

Проголосувало більш ніж 600 тисяч українців

У Дії зазначили, що вже понад 612 тисяч українців віддали голос за свого фаворита.

Ваша активність вражає! Минулоріч кандидата на Євробачення від України обирали в Дії всього 166+ тисяч,

– мовиться в повідомленні.

Наразі команда розробників Дії працює у пришвидшеному режимі. Спеціалісти подолали проблему й збільшили потужності застосунку. Тож черги на голосування почали зменшуватись.

Усі українці встигнуть віддати голос за кандидата-фаворита,

– повідомили у Дії.

Наразі свій голос за фаворита віддало понад 600 тисяч українців / Скриншот Дії

Оголошення результатів було перенесено

Внаслідок збою у застосунку через перевантаження було ухвалено рішення щодо продовження голосування та проведення додаткового прямого ефіру сьогодні, 4 лютого.

Повтор фінального концерту Національного відбору відбудеться 0 15:15. Згодом, о 19:05 лінії для голосування будуть офіційно закриті.

Оголошення результатів відбуватиметься на Суспільне Культура, на офіційних каналах Суспільного та на Youtube-каналі "Євробачення Україна".

Що відомо про збій у Дії: коротко