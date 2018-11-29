Родичі Насірова хочуть звести елітну нерухомість навколо Софійського собору: розгорівся скандал

У Києві митці та активісти об'єднались, аби захистити будинки навколо Софійського собору. Будинки у приватній власності, а на їхньому місці скоро зведуть елітну нерухомість, переконані вони. Ба більше, зводитимуть їх родичі чинного нардепа та екс-голови Державної фіскальної служби.

Будинок біля Софії Київської міська влада продавала шматками починаючи з 2007 року. Допродували вже за головування Віталія Кличка у 2015 році, мовляв, щоб наповнити бюджет. Активісти переконані, що власники готуються забудувати територію.

Читайте також: Забудова екопарку на Осокорках: у Київраді підтримали розірвання договору із забудовником

З балкона будинку, який 10 років тому міська влада віддала забудовникам, видно Софію Київську. Собор є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За законами міжнародної організації, будувати будь-що в буферній охоронній зоні – заборонено.



Активісти захищають будинки навколо Софійського собору

Левова частина будинку належить ТОВ "Рейтерс" та ТОВ "Георгіївський резиденс". Ці фірми навпіл ділять тесть екс-голови ДФС Романа Насірова – Олександр Глімбовський та сестра Олеся Довгого Оксана Гуляєва.



Олександр Глімбовський

Територія буде використана для будівництва багатоповерхівок або можливо готельного комплексу, оскільки компанія, яка нині незаконно набула у власність земельну ділянку за вказаною адресою, займається саме будівництвом готелів і нерухомості,

– розповів юрист мистецького об'єднання Речовий доказ Сергій Стерненко.

Сусідній будинок, у власності інших 2 фірм пов'язаних з будівельним бізнесом – Dokas і "Глобал Інвест". Влітку митці звернулись за допомогою активістів. Вони 2 роки тому розбудували тут культурний простір: орендували будинок, організували майстерні та галереї. Договір оренди діє до кінця року 2018 року. Та, кажуть, виселяти їх почали з літа. А кілька тижнів тому намагались виставити за двері за допомогою підставної нової орендарки. За їхніми словами, тепер вже їх культурний простір у формі протесту проти забудов в серці Києва.

Одна зі співвласниць будівлі, де розташований "Речовий доказ" Оксана Гуляєва ймовірну забудову заперечує. Водночас, сам Олесь Довгий, який в часи розпродажу майна був секретарем Київської міськради, коментувати нам ситуацію не став. Відмовився від коментаря і Роман Насіров.



Будинок, який Київська міська рада віддала забудовникам

Ні в міській раді, ні в міськадміністрації не відповіли чи є вже у них проект забудови, чи реконструкції будівель на Рейтарській. Водночас, в ЗМІ з'явилась відповідь КМДА, що власники з такими пропозиціями до міської влади поки не звертались. А міський голова зазначив, що про скандал взагалі не чув.

Київська міська влада повинна прийняти рішення і проголосувати, а не удавати, що приміщення не вкрали, а забудова не планується,

– заявив активіст Назарій Кравченко.

Тим часом, у прокуратурі справу про купівлю будинку у 35 разів дешевше від реальної вартості розслідують вже 6 років. Нагадаємо, у 2016 році Софія Київська вже була під загрозою втрати статусу об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Через те, що навколо неї не зберігається історичний ореол і з'являються нові забудови.