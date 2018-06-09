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Родичі жертв МН17 поклали червоні троянди на 298 білих крісел під посольством Росії: фото

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Родичі жертв МН17 поклали червоні троянди на 298 порожніх крісел під посольством Росії
Родичі жертв МН17 поклали червоні троянди на 298 порожніх крісел під посольством Росії / BBC

Родичі жертв малазійського літака, який збили росіяни в липні 2014 року, провели безшумний протест перед посольством Росії в Гаазі.

Про це повідомив сайт BBC.

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Спочатку просто порожні крісла були розміщені на газоні біля посольства Росії. Це відображало 196-тьох громадян Голандії та 102-ох інших людей, які загинули 17 липня 2014 року.

Мовчазний протест з 298 кріслами під посольством Росії
Мовчазний протест з 298 кріслами під посольством Росії в Гаазі

Пізніше на них поклали яскраві червоні троянди. А на табличці перед кріслами написано: "Justice for MH17" ( Справедливість для MH17).

Протест родичів жертв МН17
Протест родичів жертв МН17 перед посольством РФ

Нагадаємо, у травні цього року голландська команда слідчих заявила, що ракета вилетіла з підрозділу, розташованого на заході Росії. Після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Збитий "Боїнг 777" протести Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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