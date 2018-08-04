Родичі Zombie Boy розповіли важливі деталі його смерті

Актор та модель Zombie Boy не вчиняв самогубство – в цьому переконані рідні зірки. Вони заявляють, що припущення поліції та журналістів є хибними.

3 серпня ЗМІ вибухнули новиною: 32-річний Рік Дженест, більш відомий як Zombie Boy через його численні татуювання на тілі у вигляді скелета людини, вчинив самогубство. Тіло актора знайшли в Монреалі, а поліція одразу ж припустила, що це було самогубство. Правоохоронці отримали інформацію про ймовірні проблеми з психічним здоров'ям, які могли стати причиною смерті Ріка Дженеста.

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Однак у такі причини смерті Zombie Boy не вірять його рідні. Вони переконані, що актор помер через необережність. За їх словами, знаменитість впав з балкона 3 поверху, передає People. Саме там розташована квартира Ріка Дженеста в Монреалі.

Балкон, з якого він упав на третьому поверсі, був дуже небезпечним. Всього три тижні тому я сидів там з ним із сигарою. На балконі були дуже маленькі бильця, схожі на ті, які призначені для пожежників,

– заявив продюсер Zombie Boy Карим Ледук.

Він додав, що Рік Дженест полюбляв палити сигари, сидячи на бильцях балкону. Продюсер припустив, що актор міг сидіти так само, як і при їх нещодавній зустрічі: спиною до вулиці. Відтак через необережність Zombie Boy міг впасти з третього поверху та отримати травми, несумісні з життям.

Карим Ледук, який виступив від імені всієї родини покійного манекенника, заявив, що Рік Дженест жодного разу не скаржився на поганий психологічний стан. Актор мав чималі плани на найближчий тиждень, тому не мав наміру підводити свою команду.

Допис, поширений Rick Genest (@zombie___boy) 9 Чер 2014 р. о 5:03 PDT

Окрім цього, Zombie Boy перед смертю був зі своєю дівчиною, ім'я якої наразі не розголошують. За її словами, чоловік не вживав в цей день алкоголю, а перед падінням пішов палити на балкон. Коли Рік Дженест не повернувся до кімнати та не відгукувався на її питання, вона вирішила перевірити, чи все гаразд. Тіло актора дівчина знайшла на подвір'ї будинку, після чого одразу ж викликала поліцію та медиків. Вона запевнила, що це точно не було самогубство, бо Рік Дженест був в хорошому настрої та розповідав їй про заплановані зйомки.