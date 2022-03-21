Родина індійського студента-медика, який загинув у Харкові, віддала його тіло для досліджень

У Харкові 1 березня загинув студент з Індії. Тепер його батьки заповіли тіло хлопця для медичних досліджень.

Індус загинув від уламків російського снаряда, коли стояв у черзі за продуктами. Про це повідомила директорка Державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова.

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Пам'ятаєте нашого студента-медика 4 курсу із Індії Naveen S.G., який загинув від уламків російського снаряда вранці 1 березня 2022 року в Харкові. Його батьки заповіли тіло для медичних досліджень,

– повідомила вона.

Батько загиблого також розповів, чому зробив такий вибір.

"Мій син не зміг послужити медицині. Тому інші студенти отримають користь із його тіла, воно служитиме для медицини країни", – сказав батько.

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