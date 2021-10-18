Про це повідомив представник родини Артем Донець. Він наголосив, що сім'я Третяк позивається до місцевих органів самоврядування, поліції, представників освіти та соціальних служб.
До теми Хочу, щоб його ув'язнили довічно, – мама вбитої Мирослави Третяк про завершення слідства
Усе, що робили, було на папері, – Донець
Донець каже: місцеві органи влади знали про поведінку підозрюваного, проте жодних кроків не зробили.
З 2016 року і по момент цієї жахливої трагедії ніяких заходів не вживали для того, щоб попередити, усунути. Все те, що вони робили, було на папері: проведено співбесіду, сплановані заходи, розроблено журнал. А насправді вони нічого не робили,
– зазначив Донець.
Потерпіла сторона вимагає відшкодувати частину коштів на поховання. Позови долучили до матеріалів кримінального провадження, яке розглядає Вовчанський райсуд.
Наступне засідання суду – 28 жовтня
Адвокат родини Третяк клопотав про виклик у якості свідків одразу 16 представників державних органів. Наступний раз суд збереться 28 жовтня.
Головне про вбивство Мирослави Третяк:
- 6-річна дівчинка зникла у селищі Старий Салтів наприкінці липня.
- Дитину знайшли вбитою вже наступного дня у покинутій будівлі.
- Одразу після цього за підозрою у злочині затримали 13-річного сусіда Мирослави.
- Саме з ним пішла з двору дівчинка.
- Підлітка відправили у спецприймальник для неповнолітніх. Через вік підозрюваному загрожують лише заходи виховного характеру.