Про це повідомив представник родини Артем Донець. Він наголосив, що сім'я Третяк позивається до місцевих органів самоврядування, поліції, представників освіти та соціальних служб.

До теми Хочу, щоб його ув'язнили довічно, – мама вбитої Мирослави Третяк про завершення слідства

Усе, що робили, було на папері, – Донець

Донець каже: місцеві органи влади знали про поведінку підозрюваного, проте жодних кроків не зробили.

З 2016 року і по момент цієї жахливої трагедії ніяких заходів не вживали для того, щоб попередити, усунути. Все те, що вони робили, було на папері: проведено співбесіду, сплановані заходи, розроблено журнал. А насправді вони нічого не робили,

– зазначив Донець.

Потерпіла сторона вимагає відшкодувати частину коштів на поховання. Позови долучили до матеріалів кримінального провадження, яке розглядає Вовчанський райсуд.

Наступне засідання суду – 28 жовтня

Адвокат родини Третяк клопотав про виклик у якості свідків одразу 16 представників державних органів. Наступний раз суд збереться 28 жовтня.

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