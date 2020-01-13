Родина Сенцова переїхала до Києва з окупованого Криму

З окупованого півострова до столиці переїхала мама та син Олега Сенцова. Ще раніше до Києва переїхала і донька колишнього політв'язня.

Про цю подію Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Синові Владу було найтяжче пережити переїзд – його не хотіла відпускати його мама, колишня дружина режисера. За словами Сенцова, вона родом з Івано-Франківська, проте прийняла анексію Криму.

Цікаво також: Хотіли спитати "чий Крим": на зустрічі з російською блогеркою у Києві сталися сутички – відео

Режисер розповів, що у Криму його син перебував під тиском пропаганди та брехні. Проте уже через два тижні після переїзду ця пелена спала.

Попри свою болячку він гарно розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання,

– розповів Сенцов про адаптацію сина у столиці.