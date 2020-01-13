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      Родина Сенцова переїхала до Києва з окупованого Криму

      199 Читать новость на русском
      Сенцов повідомив, що радий переїзду рідні в столицю / facebook

      З окупованого півострова до столиці переїхала мама та син Олега Сенцова. Ще раніше до Києва переїхала і донька колишнього політв'язня.

      Про цю подію Олег Сенцов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Синові Владу було найтяжче пережити переїзд – його не хотіла відпускати його мама, колишня дружина режисера. За словами Сенцова, вона родом з Івано-Франківська, проте прийняла анексію Криму.

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      Режисер розповів, що у Криму його син перебував під тиском пропаганди та брехні. Проте уже через два тижні після переїзду ця пелена спала.

      Попри свою болячку він гарно розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання,
      – розповів Сенцов про адаптацію сина у столиці. 

      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні
      70232
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Окуповані території Новини Києва Олег Сенцов
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