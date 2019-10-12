Родини загиблих під час Революції Гідності та АТО киян отримають матеріальну допомогу

Мовиться про розпорядження КМДА щодо одноразової матеріальної допомоги до Дня захисника Вітчизни. Гроші, від 800 до 1500 гривень, виплатять на рахунок муніципальної "Картки киянина".

Відповідне рішення опублікували на Офіційному порталі Києва 11 жовтня.

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1500 гривень отримають:

► Кияни – члени сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у Майдані від 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

► Кияни, яким посмертно надано звання Герой України.

► Члени сімей людей, загиблих або померлих внаслідок травм, одержаних під час участі в АТО.

► Члени сімей загиблих бійців-добровольців, які брали участь у війні на Сході України.

► Кияни – члени сімей осіб, які допомагали забезпеченню проведення АТО та відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, і через це загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранень.

1000 гривень отримають:

► Кияни, які зазнали тяжких тілесних ушкоджень під час участі в масових акціях у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

900 гривень отримають:

► Кияни, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі в масових акціях від 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014.

► Учасники АТО та бійці-добровольці, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.

800 гривень отримають:

► Кияни, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, зазнали мордування під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 року.

День захисника України-2019: програма заходів у Києві та інших містах – у матеріалі 24 каналу.