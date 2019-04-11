Родини зниклих безвісти звернулись із вагомим проханням до влади

До української влади звернулися сім'ї тих, чиї рідні зникли безвісти у зоні бойових дій на Сході України. Вони вимагають виконання Закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

Громадська організація "Об'єднання рідних безвісти зниклих "Надія" стверджує, що у 2019 році уряд не виконав закону щодо зниклих безвісти, який вступив у дію 2 серпня 2018 року. Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

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"Все ще не створена урядова комісія з питань зниклих безвісти, котра має координувати дії відповідних міністерств і відомств для створення єдиного реєстру. Також не всі родини отримують соціальну підтримку", – розповіла Голова громадської організації "Об'єднання рідних безвісти зниклих "Надія" Ядвіга Лозинська.

Родини осіб, які зникли безвісти, вже не вперше звертаються до уряду. Представники громадської організації вже надсилали звернення на адресу президента та прем'єр-міністра Україні у березні 2019 року, проте відповіді вони не отримали.

Народні депутати зверталися до Володимира Гройсмана з вимогою надати інформацію щодо стану виконання закону. Уряд у відповідь повідомив про ухвалення плану щодо виконання закону, який передбачає розробку проектів, розпоряджень щодо створення комісії та визначення її персонального складу,

– пояснив Голова парламентського комітету з прав людини Григорій Немиря.



Голова парламентського комітету з прав людини Григорій Немиря

Проте Немиря заявив, що немає жодної інформації чи Кабінет Міністрів України розглянув ці питання і яким буде результат звернень.

За даними СБУ, зниклими безвісти у 2014-2018 роках у зоні збройного конфлікту на Сході України вважається понад 400 осіб. Серед них – військовослужбовці, правоохоронці, бійці добровольчих батальйонів та цивільні особи.