Родинне підприємство нардепа Рибалки здійснювало торгівлю з терористами ОРДЛО, – рішення суду

29 березня цього року Сумський апеляційний суд виніс обвинувальний акт звинувачуваному у пособництві та фінансуванні тероризму громадянину Юрію Джабраїлову, який на момент арешту восени торік працював топ-менеджером ТОВ "Снек-Експорт".

Компанії, яка входить до родинного бізнесу народного депутата від Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалки. Про це з трибуни прес-пойнту Верхоної Ради України заявив нардеп від фракції Блоку Петра Порошенка Ігор Артюшенко. Нині Джабраїлов, за інформацією парламентаря, спілкується зі слідчими та дає свідчення про замовників та організаторів незаконної торгівлі з терористами.

"Джабраїлов добровільно пішов на угоду зі слідством та визнав, що впродовж 2016-го року спільно з іншими особами сприяв незаконному постачанню продукції ТОВ "Снек-Експорт" на тимчасово окуповані території, іншими словами – визнав факт фінансування терористів з так званих "ДНР" та "ЛНР". В результаті угоди зі слідством Джабраїлов тепер має заплатити за свої діяння 150 тисяч штрафу", – повідомив журналістам та присутнім народним депутатам Ігор Артюшенко.

Разом з тим, за інформацією нардепа від фракції БПП, на слідчих та суддів зараз чиниться тиск у цьому провадженні. Зокрема, досі з невідомих причин не передано до суду справа іншого топ-менеджера родинного бізнесу нардепа-радикала Сергія Рибалки – Дениса Пробачая, який торік восени був затриманий СБУ разом з Юрієм Джабраїловим.

"Поки що залишається невідомою доля іншого топ-менеджера компанії "Снек-Експорт" Дениса Пробачая, який був затриманий торік разом з Джабраїловим. Його адвокати, імовірно, через процесуальні зачіпки блокують передачу справи по Пробачаю до суду. Я хочу нагадати, що саме ці адвокати, і це публічно в залі суду було підтверджено, цинічно заявляли, що на території України немає терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", і вони не бачать нічого поганого в торгівлі підприємств з ОРДЛО. Антидержавницька діяльність таких адвокатів, топ-менеджерів та власників, які прямо паразитують на цій війні, допомагають зробити все для того, аби, на жаль, Україна в ній програла", – обурився Ігор Артюшенко.

Артюшенко закликав українські спецслужби та вітчизняну Феміду звернути особливу увагу на факт фінансування терористів в ОРДЛО підприємствами, що належать народним депутатам України та покарати не лише менеджерів-виконавців, але й головних бенефіціарів цього бізнесу на крові. Цим особам Артюшенко запропонував добровільно піти на угоду зі слідством, як це зробив топ-менеджер Сергія Рибалки Юрій Джабраїлов.

"Очевидно, що крапка у цій справі буде поставлена лише тоді, коли винними у фінансуванні терористів будуть визнані не лише менеджери, але й організатори та головні бенефіціари цієї злочинної торгівлі, які нині сидять поруч з нами в залі. Поки не пізно, хочу звернутися до них – підіть добровільно на угоду зі слідством, і тоді ваше щиросердне зізнання врахує майбутній суд", – висловив впевненість представник президентської фракції у ВР Ігор Артюшенко.

З повною версією рішення Сумського апеляційного суду у справі топ-менеджера родинної компанії народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки можна ознайомитися тут.