Родовища нафти і газу в Україні виставили на продаж у Prozorro

У системі електронних торгів Prozorro.Продажі виставили на продаж перші 10 родовищ нафти та газу, розташованих у 6 областях України. Загальна площа родовищ складає 1,81 тисячі квадратних кілометрів.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку та торгівлі України Максим Нефьодов.

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"Хоч ще не Новий рік, але у нас таки реальне свято! Сьогодні в ProZorro.Продажі оголошені перші аукціони на ліцензії на видобуток корисних копалин! Кому нафти чи газу – налітайте, перші 10 лотів вже в системі", – написав Нефьодов.

Зокрема, на аукціон виставлено 9 ліцензій на розвідку та видобуток газу на 20 років та 1 ліцензію лише на розвідку родовищ.

"Важко навіть описати, наскільки це тектонічні зміни для всієї галузі, яка традиційно відома "кулуарними політичними рішеннями", – зауважив Нефьодов.

Сам аукціон з продажу прав на користування родовищами відбудеться через 3 місяці – на початку березня 2019 року.

До слова, у листопаді державна компанія "Укргазвидобування" відкрила четверте з початку 2018 року родовище газу в Харківській області.