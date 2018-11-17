Роджер Федерер не зміг вийти до фіналу Підсумкового турніру

Звєрєв не впустив Федерера у фінал Підсумкового турніру. Німець без жодних докорів сумління обіграв на 16 років старшого опонента.

На все про все німцеві вистачило півтори години.

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Долю стартового сету вирішив останній гейм на подачі Роджера. Його швейцарець програв під нуль. У другій партії все було ще драматичніше: на тай-брейку Федерер відіграв два матч-поїнти, але з третьої спроби Звєрєв все ж дотиснув Роджера — 7:5, 7:6.

Німець крокує у фінал Підсумкового турніру. А Федерер надії виграти сотий титул в кар'єрі відкладає на 2019-й рік.