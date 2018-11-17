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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Роджер Федерер не зміг вийти до фіналу Підсумкового турніру

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      Звєрєв не впустив Федерера у фінал Підсумкового турніру. Німець без жодних докорів сумління обіграв на 16 років старшого опонента.

      На все про все німцеві вистачило півтори години.

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      Долю стартового сету вирішив останній гейм на подачі Роджера. Його швейцарець програв під нуль. У другій партії все було ще драматичніше: на тай-брейку Федерер відіграв два матч-поїнти, але з третьої спроби Звєрєв все ж дотиснув Роджера — 7:5, 7:6.

      Німець крокує у фінал Підсумкового турніру. А Федерер надії виграти сотий титул в кар'єрі відкладає на 2019-й рік.

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 канал
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