Рогозін "з'їхав з глузду" вслід за Путіним і теж заговорив українською
Глава російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін, можливо, думає українською. Про це може свідчити той факт, що пан Рогозін саме українською мовою відповів на зауваження на своїй сторінці в Twitter. Зауваження, до слова, написане російською.
Дмитро Рогозін у п'ятницю, 29 березня, опублікував у своєму Twitter фотографії нового літака Ту-204-300. Літака, який повинен перевозити російських космонавтів.
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І ось фото салону літака викликало низку обурливих коментарів у користувачів соцмереж.
Трохи купе, трохи плацкарт – але насправді літак для космонавтів (вони ж невибагливі)
Один з коментаторів зауважив: "Космонавти ж також люди, потребують комфорту. А тут – симбіоз радянського купейного вагона і літака. При цьому ціна його, вочевидь, астрономічна".
Користувачі соцмереж не могли не зауважити, що фото літака виглядають підозріло
Інший коментатор прямо запитав, чому всередині салону літака – "така убогість".
І тут Рогозіна прорвало на українську
І раптом Дмитро Рогозін відповів українською: "Вибачте, це літак для космонавтів, а не для ваших українських олігархів". Помилка у слові "для" (в оригіналі – "доя") може свідчити про поспіх і значне роздратування автора допису. Хоч може і свідчити лише про те, що навчання пана Рогозіна української триває дещо складніше, аніж йому б хотілося.
Побажаймо йому успіхів у цій благородній справі!
До слова, нещодавно 24 канал писав і про намагання говорити українською самого Володимира Путіна. Президент Росії під час візиту до окупованого Криму відзначився грубими заявами щодо української влади. Під час такої промови глава Кремля вирішив продемонструвати і знання української мови. Щоправда, його вистачало тільки на фразу "З глузду з’їхав чи шо".
Володимир Путін і Дмитро Рогозін складають план вивчення української мови