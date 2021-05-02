Роковини трагедії в Одесі: поліція охороняє Куликове поле та Соборну площу

В Одесі – сьомі роковини трагедії, що сталась 2 травня 2014 року. Поліцейські взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу. Люди несуть квіти.
Джерело:МВС
Довкола обох площ обмежили рух транспорту. Такі заходи вжили для безпеки людей під час вшанування пам’яті загиблих.
Важливо Роковини смертельних сутичок в Одесі: трагедія 2 травня у фото
У МВС нагадали про карантин та заборону використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та георгіївських стрічок.
Будьте законослухняними і не нехтуйте власною безпекою,
– мовиться у повідомлені МВС.
Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в Одесі буде проведення великої кількості масових заходів. Завдання правоохоронців – не допустити провокацій.
Заходи безпеки в центрі Одеси / Фото МВС
Люди несуть квіти
Зранку одесити несли квіти до Куликового поля. Все відбувалось спокійно, без заворушень.
Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року: коротко
- Цього дня в центрі Одесі антимайданівці напали на українських активістів. Під час сутичок пролунали постріли. У результаті На Грецькій вулиці та площі загинули шість людей.
- Згодом учасників антимайдану відтіснили до Куликового поля. Багато з них забарикадувались у Будинку профспілок.
- Там спалахнула пожежа, яка спричинила загибель 48 людей.
- Крім того, було багато постраждалих – 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися до медиків.