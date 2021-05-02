Роковини трагедії в Одесі: поліція охороняє Куликове поле та Соборну площу

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В Одесі – сьомі роковини трагедії, що сталась 2 травня 2014 року. Поліцейські взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу. Люди несуть квіти.

Джерело:

МВС

Довкола обох площ обмежили рух транспорту. Такі заходи вжили для безпеки людей під час вшанування пам’яті загиблих.

Важливо Роковини смертельних сутичок в Одесі: трагедія 2 травня у фото

У МВС нагадали про карантин та заборону використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та георгіївських стрічок.

Будьте законослухняними і не нехтуйте власною безпекою,
– мовиться у повідомлені МВС.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в Одесі буде проведення великої кількості масових заходів. Завдання правоохоронців – не допустити провокацій. Правоохоронці в Одесі / Фото МВС


Заходи безпеки в центрі Одеси / Фото МВС

Люди несуть квіти

Зранку одесити несли квіти до Куликового поля. Все відбувалось спокійно, без заворушень.

Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року: коротко

  • Цього дня в центрі Одесі антимайданівці напали на українських активістів. Під час сутичок пролунали постріли. У результаті На Грецькій вулиці та площі загинули шість людей.
  • Згодом учасників антимайдану відтіснили до Куликового поля. Багато з них забарикадувались у Будинку профспілок.
  • Там спалахнула пожежа, яка спричинила загибель 48 людей.
  • Крім того, було багато постраждалих – 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися до медиків.