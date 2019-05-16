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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Роковини депортації кримських татар – день скорботи: програма заходів у Києві

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      18 травня в Україні вшановуватимуть 75-ту річницю депортації кримськотатарського народу, яка забрала життя майже половини корінного народу Криму. Цього року заходів особливо багато.

      Проте основну ставку роблять саме на культурних подіях.

      Читайте також: Латвія визнала депортацію кримських татар геноцидом

      Які заходи відбудуться 17 травня до річниці депортації кримських татар

      1. Спочатку презентують фільм "1944", знятий кримськотатарськими режисерами і українським виробництвом. Стрічка розповідає історію через малюнки кримськотатарського художника, якому понад 90 років та який сам був очевидцем тих подій.

      2. Зранку 18 травня на київському залізничному вокзалі презентують реконструкцію товарних вагонів, у яких і везли кримських татар.

      3. Потім у Виставковому центрі відкриють виставку "Вкрадений Крим", де обіцяють розказати, якими ж насправді були мотиви радянської влади.

      4. Після цього пройде реквієм на Виставковому центрі і автопробіг кримськотатарської молоді поїде на Майдан Незалежності, де о 18:00 збереться пам'ятний мітинг.

      Пам'ятні заходи пройдуть і в інших містах України, зокрема в Одесі та Херсоні відкриють пам'ятний камінь у сквері кримських татар.

      Зазначимо, що на презентацію плану жалобних заходів представники кримських татар прийшли у вишиванках. Кажуть, що таким чином хочуть підкреслити єдність кримських татар і українців. 

      Що відомо про депортацію кримських татар?Насильницьке виселення кримськотатарського народу з його історичної батьківщини, здійснене упродовж 18-21 травня 1944 року. Це один із злочинів радянського тоталітарного режиму. Етнічну чистку здійснено відомством держбезпеки СРСР та таємною поліцією за наказом Йосипа Сталіна і постановою Державного комітету оборони СРСР від 11 травня 1944.

      Усього, згідно з офіційними даними, у віддалені регіони Радянського Союзу – від північного Передуралля до республік Середньої Азії було депортовано 191 044 кримських татар. Проте кримські татари нарахували більше 400 тисяч виселених осіб і майже половина їх загинула.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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