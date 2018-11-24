Роковини Голодомору в Україні: у мережі з’явився зворушливий відеоролик

У суботу, 24 листопада, Україна та світ вшановують пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-33 років. До 85 роковин Голодомору у мережі опублікували новий соціальний відеоролик про вшанування пам’яті жертв трагедії.

Відео опублікував офіційний сайт Інституту національної пам’яті України.

Головна ідея ролика соціальної реклами до річниці Голодомору – "Сьогодні твоє вікно не залишиться порожнім".

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Відео зняли Young&Hungry Production за підтримки Міністерства інформаційної політики та за участі Українського інституту національної пам’яті і Центру досліджень визвольного руху.

Дивіться відео до 85 роковин Голодомору в Україні:

Зазначимо, що 24 листопада по всій Україні відбуваються скорботні заходи, а о 16:00 розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання із акцією "Запали свічку пам'яті". Гасло національної інформаційної кампанії до 85 роковин Голодомору "Ми пам'ятаємо. Ми сильні".

Додамо, що о 14:30 у Києві біля Національного меморіалу жертв Голодомору розпочнеться панахида. Участь у заходах візьмуть Президент України Петро Порошенко, керівництво держави, високі закордонні гості, очільники українських церков, громадськість.

Що таке Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

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