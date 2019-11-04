Роковини смерті Гандзюк: на якій стадії слідство та чому досі не почули ім'я замовників

Cьогодні, 4 листопада, минає рік з дня смерті Катерини Гандзюк. На дівчину біля власного підї'зду вилили літр сірчаної кислоти. Вона отримала більше, ніж 40 % хімічних опіків. За життя жінка боролася три місяця, але вижити не змогла. Їй було лише 33.

В поліції спершу кваліфікували злочин, як хуліганство, потім назвали умисним вбивством. Розслідували його всі правоохоронні органи країни. За рік встановили вісьмох учасників злочину. П'ятеро з них понесли покарання. Через угоду з слідством отримали мізерні строки - від 3 до 6 років позбавлення волі.

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"Такі слабкі вироки і факт угоди, зараз, я бачу, що нічим не виправдовується. Тому що немає доказів, немає підозр", – зазначив адвокат Масі Найєм.

За даними слідства, учасниками нападу виявилися ветерани АТО: Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Микита Грабчук Організатором нападу був Сергій Торбін.



Фігуранти у справі розслідування справи

Ще одним фігурантом справи є Ігор Павловський. Він знав, що планується напад на Катерину. Зараз його судять за приховання злочину. Але через нібито поганий стан здоров'я Паловський уникнув в'язниці. А зараз навіть не ходить на судові засідання.



Ігор Павловський не ходить на засідання

"Він просто елементарно їх не відвідує, посилаючись на те, що він хворіє, перебуває в лікарні, а в лікарні він не перебуває", – розповів активіст і друг Каті Гандзюк Віталій Устименко.

З того дня, коли Катю облили кислотою минуло більше року. Та слідство й досі не може дати відповідь на головне запитання – хто замовив Гандзюк?

Цей злочин практично не розслідувався, навіть скажу більше, що розслідування саботувалося. Тобто, там не опитувалися свідки, не збиралися дані з відеокамер,

– сказав батько Віктор Гандзюк.

Ключовою фігурою у справі є кримінальний авторитет Олексій Левін. Саме він пов'язує виконавців з організаторами замаху. Минулого року йому вдалося втекти з країни. Зараз перебуває у розшуку.



Олексій Левін

Він знав більше всіх. Він організовував цей злочин. Він підбирав Торбіна, він фінансував,

– заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

На думку правоохоронців, одним із замовників нападу був голова Херсонської облради – Владислав Мангер. За рішенням суду він вніс заставу – 2,5 мільйонів гривень і тепер перебуває на волі.



Владислав Мангер

"Слідство по Мангеру виділено в окреме провадження і воно призупинене до того часу поки не впіймають Левіна, якщо його впіймають", – зазначив Віктор Гандзюк.

В СБУ кажуть, замовників було декілька. Та підозр, як і конкретних імен в слідства поки немає.

За життя Катерину знали як активістку, яка боролася з корупцією та зловживанням чиновників.

Вона примудрялась фактично самотужки створювати величезні проблеми представникам фінансових груп і за це її вбили насправді,

– підсумував Віталій Устименко.

Відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк: