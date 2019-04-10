Смоленська трагедія: у Польщі заявили про вибухівку на борту літака Качинського

Смоленська підкомісія визначила, що причиною трагедії літака Ту-154М стала вибухівка. Катастрофа сталась 10 років тому – 10 квітня 2010 року. Тоді загинув президент Польщі Лех Качинський, низка високопосадовців країни, громадських діячів та представників духовенства — всього 96 осіб.

Причиною падіння літака став вибух, про це заявив голова підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи неподалік Смоленська Антоній Мацеревич, пише "Польське радіо".

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Тезу про вибух на борту літака підтвердили також британські експерти з Forensic Explosives Laboratory при Міністерстві оборони Великої Британії.

Не пілоти, не якісь дії осіб, котрі були на борту, призвели до тієї трагедії, а вибух. Сьогодні вже завдяки британцям ми це знаємо. Ми не визначаємо характер вибуху. Ми знаємо напевно, що у ньому брав участь тротил, що не означає, що нам відома формула цього вибуху,

– сказав він.

Зі свого боку, заступник голови Підкомісії з питань повторного розслідування смоленської катастрофи Казімєж Новачик уточнив, що дослідження кінця лівого крила Ту-154М показало наявність вибухових матеріалів.

"Ці дослідження містять графіки, які можна використовувати для оцінки місця виявлення вибухових речовин і того, які це були вибухові речовини", -–додав Новачик.

Комісія вивчила дослідження, проведені в 2013 році Центральною поліцейською криміналістичної лабораторією. Вони теж показали наявність слідів вибухових матеріалів у 107 із 215 взятих зразків.

Окрім того, екс-голову комісії з розслідування авіакатастроф Єжи Міллера та членів тієї комісії у 2010 році підозрюють у скоєнні злочину під час з’ясування обставин трагедії. Відповідне клопотання підкомісія вже скерувала до прокуратури.

Що таке Смоленська катастрофа?10 квітня 2010 року при заході на посадку летовища поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, його дружина, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу.



Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.



Причиною катастрофи Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі назвала помилку екіпажу в управлінні літаком. А також вказала на "недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому".



А от у рідній партії Качинського "Закон і справедливість" та серед його прихильників таким висновкам не вірять. І вважають, що катастрофа була замахом на життя президента. Підозрюють, що літак не просто розбився, а перед тим вибухнув. А влада Польщі й РФ, мовляв, приховують це. Минулоріч розслідування поновили. Екс-міністр оборони Польщі і голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що причиною катастрофи був вибух. У слідчій комісії Росії все заперечують.