Ролики з Зеленським, кокаїном і вантажівкою та борди з Путіним: Порошенко окреслив свою позицію

Президент Петро Порошенко під час дебатів на "Олімпійському", на які так і не прибув кандидат у президенти Володимир Зеленський, вкотре відкинув усі обвинувачення у свій бік щодо свого опонента. Відтак, присутні на заході не почули конкретних відповідей, а лише те, що "Україна потребує сильного президента", яким Порошенко себе позиціонує.

Цього тижня у мережі поширили ролики, на яких на кандидата у президенти Володимира Зеленського висипають кокаїн і його збиває вантажівка. Штаб Зеленського наполягає, що за цим стоїть команда чинного гаранта, який є опонентом лідера "Кварталу 95" на виборах.

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Те, що почало відбуватися у другому турі – це "треш", з яким Україна ще не зіштовхувалася ніколи. Коли в роликах опонента збиває КамАЗ, то це – за межею здорового глузду, моральних обмежень і бар’єрів, які можуть переступати люди,

– зауважив політтехнолог Зеленського Дмитро Разумков у ефірі 24 каналу.

Ролики проти Зеленського з кокаїном і вантажівкою: дивіться відео

Натомість у команді Порошенка усі обвинувачення у свій бік спростовують, переконуючи, що до цього вони не мають жодного стосунку.

"У відповідь на численні запити журналістів повідомляємо, що передвиборчий штаб Петра Порошенка не має жодного стосунку до "чорного" ролика про кандидата у Президенти Володимира Зеленського з кокаїном", – мовиться у їхньому повідомленні.

Під час дебатів на НСК "Олімпійський", на які так і не прибув Зеленський, заявив, що 80% вигуків і негативної інформації у ЗМІ було присвячено Петру Порошенку та лише 20% – іншому кандидату.

Чи є щасливим я від цього? Ні. Чи була це правдива інформація? Здебільшого – ні, але чи маємо ми у зв’язку з цим згортати свободу слова? Ні, тому що це є ознака демократичної країни", – підкреслив гарант.

Щодо роликів, які поширюють у мережі, він укотре назвав Зеленського віртуальним кандидатом і закликав його прийти з ним на дебати.

"Я не хочу мірятися роликами, я – категоричний противник віртуальної кампанії, і для того, щоб народна творчість того чи іншого кандидата або тієї чи іншої креативної агенції притримала свій пил, є єдиний інструмент – дебати. Прийди, скажи та дай відповідь, і все закінчиться", – наголосив Порошенко.

Також український лідер стверджує, що ніколи не називав кандидата Володимира Зеленського наркозалежним.

"Позиція моя щодо можливих звинувачень у наркозалежності. Я не маю жодних доказів, які б підтверджували, що Зеленський – наркоман, і ніколи його так не називав. Я тричі це підкреслював і підкреслюю це", – сказав він.

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Щодо бордів з Путіним, Порошенко, попри те, що значна частина українців обурилася через те, що їх прирівняли до путиністів, знову відкинув усі обвинувачення у свій бік.

Я окремо хочу наголосити. Я аж ніяк не кажу, не казав, і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Я лише хочу нагадати слова Путіна, що для нього будь-який президент України, крім Порошенка, є його мріє, і тому країна Україна потребує сильного президента,

– заявив чинний український президент.

За його словами, Путін навмисно підвісив питання звільнення заручників і військових, оскільки чекає на вибори, щоб "змінився Порошенко". Також він заявив, що ці борди показують лише одне, тобто, що Порошенко та його команда не дадуть Путіну жодного шансу на успіх.

Як розгортається боротьба між Порошенком і Зеленським перед другим туром виборів? Після голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Також Зеленський запропонував, що кожен із учасників дебатів має здати аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.



11 квітня між Зеленським і Порошенком відбулася словесна суперечка у прямому ефірі. Так, президент прийшов у студію без запрошення, аби знову закликати свого опонента до дебатів. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку. Зеленський також зазначав, що тоді перебував у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном.



12 квітня обоє кандидатів у Єлисейському палаці зустрілися з Макроном, але знову порізно. Поррошенко зі своїм фарнцузьким колегою обговорив низку стратегічних питань. А Зеленський – "про життя, про головне".



14 квітня дебати на "Олімпійському" все ж відбулися, проте на них був присутнім лише Порошенко. Натомість у команді Зеленського наголошували, що вони будуть на стадіоні лише 19-го числа о 19:00 – в останню п'ятницю перед другим туром.



Відповідно до закону, дебати мають пройти 19 квітня – остання п’ятниця перед голосуванням. Водночас вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин і їх проводять у студії (кімнаті) національного мовника, яким є Суспільне. Щоправда, за таких умов витрати на захід йдуть з державного бюджету.



Існує три формати, у яких можуть пройти дебати – за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів. За відмову від участі у них обидвом кандидатам нічого не загрожує.



​Як проголосували за кожного з кандидатів у першому турі