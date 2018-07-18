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Rolls-Royce розробляє роботів-тарганів, що оглядатимуть двигуни

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Роботи-таргани
Роботи-таргани / cnbc.com

Британська компанія Rolls-Royce працює над розробкою мініатюрних роботів-тарганів. Ці машини будуть оглядати авіаційні двигуни, які розробляє компанія.

Про це повідомляє cnbc.com.

Як пояснили у компанії, використання цих роботів дасть змогу підвищити якість обслуговування, прискоривши перевірку. При цьому поломку можна буде усунути, не знімаючи двигун.

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Rolls-Royce займається розробкою спільно з фахівцями з Гарвардського університету і Університету Ноттінгема. Цікаво, що ззовні роботи нагадуватимуть тарганів. Інженери планують встановити на роботів камери і зменшити їх до розміру 15 міліметрів. За прогнозами, розробка триватиме близько 8 років.

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Теги: Техно робототехніка Rolls-Royce Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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