Рома – Шахтар: кого українці бачать переможцем матчу 1/8 Ліги чемпіонів

Сайт "24" провів опитування читачів щодо переможця матчу 1/8 Ліги чемпіонів "Рома" – "Шахтар", який відбудеться 13 березня на "Стадіо Олімпіко" о 21:45.

Участь в опитуванні взяли 2191 читачів. Найбільша кількість з них схильна вважати, що переможе "Шахтар". Таких – 944 читачі, або 42% від усіх, хто взяв участь в опитуванні.

Читайте також: Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів

За нічию, яка все одно виводить "гірників" в 1/4 Ліги чемпіонів, проголосувало 513 осіб чи 23% опитаних.

У те, що "Шахтар" програє у цьому матчі, загалом переконані 691 читач. Однак за перемогу "Роми" проголосував 331 читач (15% опитаних), у той час як за перемогу "Роми", але прохід у чвертьфінал "Шахтаря" – 360 читачів (16% опитаних).

Ще 40 осіб залишили свої варіанти відповідей.

Читайте також: Рома – Шахтар: прогнози букмекерів на фаворита матчу 1/8 Ліги чемпіонів