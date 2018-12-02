У італійській Серії А головним матчем вихідних стане протистояння "Роми" та "Інтера". Експерти з букмекерських контор дали свій прогноз на цей матч.

"Інтер" у цьому сезоні закріпився у трійці лідерів і намагається далеко не відпускати "Наполі" та "Ювентус". У свою чергу "Рома" серйозно відстала від групи лідерів, тому можна вважати, що в гості до "римлян" їде фаворит. Однак той факт, що "Рома" грає на рідному стадіоні, вирівнює шанси клубів. Думки букмекерів про фаворита матчу розділилися, що додатково свідчить про рівність суперників.

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Наприклад, PariMatch дає на перемогу обох команд однаковий коефіцієнт – 2.65. Невелику перевагу господарям віддає "Фаворит спорт". Їх перемогу оцінюють коефіцієнтом 2.67. Серед інших букмекерів у перемогу "вовків" вірить тільки bet365, який дає на перемогу "Роми" коефіцієнт 2.60 та betfair – 2.63. Можливо, що шанси столичного клубу малі через травми відразу декількох важливих гравців – Джеко, Ундер, Де Россі.

"Фаворит спорт" оцінює можливість перемоги гостей з Мілану коефіцієнтом 2.68. bet365 дає на перемогу "Інтера" коефіцієнт 2.70. Менше в успіх підопічних Лучано Спаллетті вірить betfair, даючи коефіцієнт 2.75.

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Нічию в матчі букмекери також оцінили приблизно однаково. bet365 та betfair дають на такий результат коефіцієнт 3.40. PariMatch на нічийний результат дає коефіцієнт 3.50, а "Фаворит спорт" – 3.45.

Нагадаємо, матч "Рома" – "Інтер" відбудеться у неділю, 2 грудня. Початок матчу о 21:30. Огляд гри та відео голів – на сайті 24 Каналу.