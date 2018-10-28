Центральним матчем туру в чемпіонаті Італії стане протистояння "Наполі" проти "Роми". Матч можна буде переглянути на стадіоні, по телебаченні, а також онлайн.

Матч "Наполі" – "Рома" буде доступний для перегляду на каналі "Футбол 2". Трансляція на каналі розпочнеться о 21:25, сам матч – о 21:30.

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Також матч "Наполі" – "Рома" дивитися онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Окрім того, перегляд відео матчів на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

Текстова онлайн-трансляція буде на сайті "Футбол 24". Огляд матчу та відео голів на 24 Каналі.

Нагадаємо, матч "Наполі" – "Рома" відбудеться у неділю, 28 жовтня. Початок матчу о 21:30.

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