Одним із футбольних топ-матчів вихідних стане зустріч "Наполі" та "Роми" у чемпіонаті Італії. Букмекери дали свій прогноз на цей топ-матч.

Варто відзначити, що усі букмекери віддають перевагу господарям поля. Так, у William Hill на перемогу "Наполі" приймають з коефіцієнтом 1,65, у той час як на перемогу "Роми" коефіцієнт становить 5,25. Нічия у матчі – 4,00.

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Щодо PariMatch, то їх експерти перемогу "Наполі" оцінили коефіцієнтом 1,61. Коефіцієнт 5,20 на те, що переможе "Рома". Нічийний результат – 4,40.

Найвищий коефіцієнт на перемогу римлян – у Marathon bet. Вони на перемогу "Роми" приймають з коефіцієнтом 5,45. Щодо перемоги "Наполі", то її оцінено в 1,65. Нічия – 4,25.

"Фаворит спорт" на перемогу "Наполі" приймає з коефіцієнтом 1,62, перемогу "Роми" – 5,25, нічию – 4,25.

Нагадаємо, матч "Наполі" – "Рома" відбудеться у неділю, 28 жовтня. Початок зустрічі о 21:30.