Одним із центральних матчів 10 туру чемпіонату Італії стало протистояння "Наполі" та "Роми". Однак якщо перші боряться за чемпіонство, то римляни поки у середині турнірної таблиці.

Незважаючи на це, саме гості першими відкрили рахунок у матчі. Ель-Шаараві скористався помилкою захисників "Наполі" та пробив повз воротаря. Кулібалі вибивав м’яч вже за лінії воріт.

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Ще до забитого м’яча, і згодом після нього господарі посилили тиск на ворота суперників. Загалом за матч вони завдали 18 ударів у сторону воріт "Роми", але лише шість з них летіли у площину воріт.

Окрім того, команда двічі забивала у цій грі, та кожен раз взяття воріт скасовувалося через офсайд. Аж поки на 90-ій хвилині Мертенс не зрівняв рахунок у матчі за правилами, скориставшись тим, що м’яч відлетів до нього після невдалої спроби пробити Кальєхона.

Наполі – Рома 1:1

Голи: Мертенс, 90 – Ель-Шаараві, 14

Після цього матчу "Наполі" залишився на другій позиції. Відставання "партенопейців" від першого "Ювентуса" зросло до шести очок. При цьому "Інтер" та "Лаціо" свій матч між собою ще не зіграли (гра запланована на вечір понеділка, 29 жовтня). Перші відстають від "Наполі" на три очки, другі – на чотири. Тож у випадку перемоги одна з команд може впритул наблизитися до "Наполі". "Рома" ж на восьмому місці.