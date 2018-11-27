Рома – Реал: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 28 листопада, італійська "Рома" на власному полі прийматиме іспанський "Реал". Матч можна буде переглянути і в Україні по телебаченню.

Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на них і буде показано протистояння "Рома" – "Реал".

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Дивитися онлайн матч "Рома" – "Реал" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, матч "Рома" – "Реал" відбудеться у середу, 28 листопада. Початок зустрічі о 22:00.