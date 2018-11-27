20:28
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Рома – Реал: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

      118 Читать новость на русском
      Рома – Реал дивитися онлайн
      Рома – Реал дивитися онлайн

      У середу, 28 листопада, італійська "Рома" на власному полі прийматиме іспанський "Реал". Матч можна буде переглянути і в Україні по телебаченню.

      Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на них і буде показано протистояння "Рома" – "Реал".

      Читайте також: Рома – Реал: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

      Дивитися онлайн матч "Рома" – "Реал" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Рома" – "Реал" відбудеться у середу, 28 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      сьогодні , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      56606
      Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      сьогодні , 17:01 Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      7637
      Воєнний стан і вибори президента: як надзвичайна ситуація вплине на рейтинги кандидатів
      сьогодні , 16:04 Воєнний стан і вибори президента: як надзвичайна ситуація вплине на рейтинги кандидатів
      Інна Жолобович 4569
      Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      сьогодні , 16:00 Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      Ольга Бродська 1840
      Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      сьогодні , 14:30 Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      1157
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Формула-1: Williams налаштовується на боротьбу із топ-командами
       23 лютого 2013 , 16:22
      "Дніпру" і "Металісту" дісталось, Пірло повернеться на суперматч
       24 грудня 2013 , 06:56
      Сьогодні "Динамо", "Дніпро" і "Металіст" дізнаються суперників у Лізі Європи: склад кошиків
       29 серпня 2014 , 09:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук