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      "Реал" на класі переграв "Рому": відео голів

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      Рома – Реал відео голів
      Рома – Реал відео голів / realmadrid

      Італійська "Рома" на власному полімі не змогла щось протиставити мадридському "Реалу". Іспанці, яких останнім часом "лихоманить", впевнено перемогли 2:0 та взяли чергові три очки.

      У першому таймі "вовки" мали декілька чудових нагод, щоб відкрити рахунок. Однак на заваді ставали вдалі дії захисників гостей. Таким чином, перша половина гри завершилася сухою нічиєю.

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      На старті другого тайму Бейл скористався незграбною помилкою Фасіо та записав своє прізвище на табло. Міг Бейл оформити дубль, однак вийшов на рандеву з голкіпером "Роми" не зміг переграти останнього. Втім, Бейл таки взяв участь у ще одній гольовій атаці: валієць навісив на Бензема, який відпасував на Лукача і той з близької відстані переправив м'яч у ворота "Роми".

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      Варто відзначити, що попри поразку "Рома" також виходить до 1/8 фіналу.

      Рома – Реал – 0:2
      Голи: Бейл, 47, Лукас, 59

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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