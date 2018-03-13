Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 березня, донецький "Шахтар" зіграє матч проти італійської "Роми". Гра на "Стадіо Олімпіко" у Римі розпочнеться о 21:45 годині за київським часом. Це буде матч-відповідь в рамках 1/8 Ліги чемпіонів. Пропонуємо вам найцікавіші факти та новини перед матчем, в якому визначатиметься доля путівки у чвертьфінал.

Історія протистояння

Свій найкращий сезон у Лізі чемпіонів донецький "Шахтар" провів у сезоні 2010/11. Тоді "гірникам" вдалося пройти в 1/4 фіналу. Суперником в 1/8 Ліги чемпіонів тоді була саме італійська "Рома". І от через сім років жереб знову зводить суперників на цій стадії турніру.

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Хоча загалом матч на "Стадіо Олімпіко" 13 березня стане шостою очною зустріччю між цими командами. Впевнену перевагу має саме українська команда. Чотири зустрічі закінчилися на користь "Шахтаря", і лише одна перемога "Роми". Найбільш значна "вікторія" донеччан відбулась саме у Римі. Тоді за вихід у чвертьфінал у 2011 році "Шахтар" у першому таймі забив три голи у ворота суперників. Все, на що спромоглися "вовки" – забити два голи у відповідь. Це був першим матч 1/8 Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді "гірники" декласували суперника 3:0.

Попередній матч

Попри скепсис аналітик одразу після жеребкування, та й до самого першого матчу у Харкові, тепер же фаворитом пари вважається саме "Шахтар". Такої думки і букмекери.

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Все завдяки перемозі "гірників" 21 лютого. Вдала гра у другому таймі принесла перемогу "Шахтарю", а також покращила їх шанси проти далі у Лізі чемпіонів.

Єдиною "ложкою дьогтю" у цьому випадку стало те, що "Шахтар" пропустив гол, окрім того, виграв лише з різницею в один м'яч.

Шахтар та Рома: ігри між протистоянням

З моменту, коли обидві команди зіграли між собою першим матч, минуло три тижні. За цей час команди зіграли по три гри у своїх чемпіонатах. "Шахтар" продовжив свою переможну ходу, забивши загалом 11 голів. П'ять разів вдалося відзначитися у воротах "Зірки", ще по три м'ячі від "гірників" пропустили "Карпати" та "Ворскла". І при цьому "Шахтар" не пропустив жодного гола.

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Дещо інша ситуація у "Роми". Одразу після матчу у Харкові, "вовки" поступилися на власному полі "Мілану" у чемпіонаті Італії. Після цього розпочалися розмови про можливу відставку Ейсебіо Ді Франческо. Однак все минулося, коли "Рома" на виїзді здолала фаворита чемпіонату "Наполі" 2:4. Найбільше до цієї перемоги доклався форвард Едін Джеко. Він нього і слід очікувати найбільше небезпек у матчі проти "Шахтаря" (у першій грі він відзначився результативним пасом). Тим більше, що головний тренер дав йому перепочинок у матчі проти "Торіно". "Рома" і без нього перемогла 3:0 і повернулася у "гонку" за лігочемпіонівське місце в Серії А.

Перед матчем: ймовірні склади команди

Обидві команди підходять до матчу-відповіді в ідеальних кондиціях. Єдине питання до "гірники" – хто вийде у центрі захисту в пару до Ярослава Ракицького після травми Сергія Кривцова у матчі проти "Роми". Однак тут найбільш прийнятний варіант – Іван Ордець.

Ті, хто поза грою "Роми", травмовані вже давно. Так що на поле "Стадіо Олімпіко" вийдуть ті ж, що і у Харкові.

Рома: Аліссон – Флоренці, Манолас, Фасіо, Коларов – Наінгголан, Де Россі, Стротман – Ундер, Джеко, Перотті.

Шахтар: Пятов – Бутко, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко, Фред – Марлос, Тайсон, Бернард – Феррейра.

Матч проти Роми може стати для Бернарда останнім у футболці Шахтаря



Усі подробиці цієї ситуації за посиланням https://t.co/qMEKsIAjRA pic.twitter.com/1yMRmK1NjR — Футбол 24 (@football24tv) 13 березня 2018 р.

Слова учасників

Вірю, "Рома" здатна обіграти "Шахтар", вийти в 1/4 і переписати клубну історію. Ми повинні бути дуже уважні в захисті. У суперника швидка, креативна атака, потрібно постаратися не дати йому відзначитися. "Гірники" люблять домінувати, права на помилку у нас немає. Розраховую, що заб'ємо швидкий гол. Про нічию думок немає, хоча, не приховую, готуємося до серії післяматчевих пенальті,

– зізнався перед матчем Ді Франческо.

Варто додати, що до цього він висловився у дещо провокативній формі, заявивши, що "Шахтар" скоріш бразильська команда, аніж українська.

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"Шахтар" тут, щоб показувати свій футбол, який демонструє завжди. Ми будемо залишатися собою. Ні в якому разі не приїхали сюди захищати результат першого матчу і тільки оборонятися. Постараємося володіти м'ячем, домінувати і проводити якомога більше атак. Можливо, в деякі моменти цьому завадить суперник, але ховатися від гри ми не будемо,

– розповів тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека.

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Читайте вражаючий матеріал про сильні та слабкі сторони Шахтаря під керівництвом португальця, аналізуючи матчі Ліги чемпіонів 2017/18 https://t.co/el7CAChmgj pic.twitter.com/r0UTXaqyCw — Футбол 24 (@football24tv) 13 березня 2018 р.

Цікаві факти

На матчі очікується 45 тисяч фанатів.

Для Тараса Степаненка ця гра може стати 230 у складі "Шахтаря".

Арбітром матчу призначено Альберто Мальєнко з Іспанії. Він три рази судив "Шахтар" у єврокубках. При цьому українська команда жодного разу не програла, один раз зігравши у нічию. У цих матчах "гірники" забили чотири голи і пропустили лише один.

У 2018 році жереб звів одразу дві українські командами з клубами з "Риму". Менше ніж за тиждень до гри на "Стадіо Олімпіко" між "Ромою" та "Шахтарем", тут свою гру провело київське "Динамо" проти місцевого "Лаціо". 8 березня кияни зіграли у результативну нічию в 1/8 Ліги Європи.

Українські клуби в єврокубках сезону-2018/19 – варіанти розподілу місць https://t.co/YsxjqiCTks — Футбол 24 (@football24tv) 13 березня 2018 р.

Це буде 370-й матч всіх українських клубів в Лізі/Кубку чемпіонів.

На грі буде присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. На матч його запросив легенда "Роми" Францеско Тотті.

Перед матчем з "Ромою" два гравці "Шахтаря" – Фред та Тайсон отримали виклик до збірної Бразилії.