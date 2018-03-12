Рома – Шахтар: де та коли дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2017/18

Гра "Рома" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 13 березня в італійському Римі на "Стадіо Олімпіко". Це буде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція матчу онлайн відбуватиметься і в Україні.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Традиційно в Україні його транслюватимуть на загальнонаціональній ТРК "Україна" та телеканалі "Футбол 1". Коментувати зустріч на обох каналах буде Віктор Вацко.

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Перед матчем о 21:30 на телеканалі "Україна" буде включення зі студії. У той час як на телеканалі "Футбол 2" в ефір вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться за годину до гри – о 20:45. А одразу по закінченні матчу тут ведучі та експерти проаналізують основні моменти протистояння.

Для тих, хто захоче дивитися матч "Рома" – "Шахтар" в інтернеті, на сайті телеканалів "Футбол 1"/"Футбол 2" буде така можливість за 29 гривень за одну гру.

До слова, текстова онлайн-трансляція поєдинку "Рома" — "Шахтар" буде доступною і на сайті "Футбол 24".

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Звіт з матчу – на сайті "24" після закінчення гри.