Шахтар програв Ромі в 1/8 Ліги чемпіонів та вилетів з єврокубків

Після першої гри у Харкові, коли "Шахтар" переміг 2:1, для обох команд матч у Римі на "Стадіо Олімпіко" фактично все починав спочатку. "Ромі" треба було будь-що забивати. Гол у цьому матчі теж був потрібен і "Шахтарю", адже перевага була мінімальна.

Ще до гри читачі сайту "24" були переконані, що перемогу здобуде "Шахтар". Таких було 42%. І лише 15% проголосували за перемогу "Роми". Все, що в цій грі треба було зробити "гірникам" – не програти 1:0 чи з різницею в два та більше голів. Тож нічия чи перемога – і саме український клуб у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Обидві команди вийшли на гру в оптимальних складах. На відміну від матчу у Харкові, тренер "гірників" Паулу Фонсека вдався лише до однієї заміни, яка була вимушена. У центрі захисту вийшов Іван Ордець. Решта – всі ті ж. У воротах Андрій П'ятов, в захисті Богдан Бутко, Ярослав Ракицький та Ісмаілі, в півзахисті – Тарас Степаненко та Фред, попереду Бернард, Тайсон та Марлос, а на вістрі – Факундо Феррейра.

Состав «Шахтера» на матч против «Ромы»: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра.



Запасные: Кудрик, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко. — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 березня 2018 р.

Перший тайм відзначився доволі спокійною грою. "Шахтар" намагався тримати м'яч, розуміючи, що "Ромі" треба атакувати, щоб забити гол. Тож до кінця першої 45-хвилинки саме "гірники" мали більше володіння м'ячем. Однак користі від такого володіння було мало. За весь перший тайм "помаранчево-чорні" відзначилися лише двома гострими моментами. Після подачі зі штрафного один із захисників "зняв" м'яч з голови Івана Ордеця. У іншому моменті Факундо Феррейра обікрав Фазіо та виходив на ворота Алілсона, однак захисник не дав як слід пробити.

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"Рома" більше часу намагалася атакувати, однак "гірники" доволі надійно грали у захисті. Хоча перший удар по воротах П'ятова Едін Джеко завдав вже на першій хвилині гри. Тож перший тайм так і закінчився без гострих моментів та голів.

Все змінилося у другому таймі. Обидва тренери внесли корективи у гру. Гравці почали грати більш різноманітно. Однак було видно, що "Шахтар" намагається втримати позитивний результат, здобутий у Харкові.

Саме "офсайдні пастки", які виручали у першому таймі, зіграли з "Шахтарем" у злу гру після перерви. Якщо до цього вдавалося захисникам тримати лінію, і декілька разів "ловити" на цьому гравців "Роми", то на 52 хвилині система дала збій. Едін Джеко зумів уникнути офсайду (лінію не витримав Іван Ордець) і сам на сам переграв Андрія П'ятова. Пробивав форвард у дотик і між ніг воротарю.

52 – Коларов не нашел вариантов на фланге на своей половине и отдал Перотти, а тот одним касанием забросил за спины защитникам: Джеко убежал на ворота Пятова и послал мяч под Андреем.#РомаШахтер (1:0) https://t.co/3USSuWa3XC — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 березня 2018 р.

Тепер вже "Шахтарю" треба було йти вперед. Однак нічого не вдавалося. У грі багато помилявся Марлос, цього разу "вовки" надійно грали у захисті. Тож Аллісона гравці української команди навіть не турбували.

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Все для "Шахтаря" стало плачевно, коли на 79 хвилині Ордець сфолив на Джеко. Це було перед штрафним майданчиком, а форвард виходив сам на сам. Суддя одразу ж показав українському захиснику червону картку.

Після цього на полі навіть сталася сутичка між футболістами. Феррейра не надто ввічливо повівся із хлопчиком, який подає м'ячі. Це не сподобалося футболістам "Роми".

До кінця матчу "Шахтар" намагався забити "рятівний" гол, але так і не вийшло. "Рома" здобуває мінімальну перемогу, якої їй вистачило для проходу в 1/4 Ліги чемпіонів. "Шахтар" вилітає з єврокубків.

Рома – Шахтар 1:0

Гол: Джеко, 52

Вилучення: Ордець, 79