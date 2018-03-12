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Рома – Шахтар: прогнози букмекерів на фаворита матчу 1/8 Ліги чемпіонів

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Рома - Шахтар: прогноз букмекерів на матч 13 березня 2018
Рома - Шахтар: прогноз букмекерів на матч 13 березня 2018

У вівторок, 13 березня донецький "Шахтар" зіграє матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів проти італійської "Роми". Букмекери визначили фаворита цього матчу, а також які шанси кожної з команд пройти у наступний раунд.

У букмекерській конторі "Марафон" не надто вірять у перемогу "Шахтаря" у цій грі. Там коефіцієнт на перемогу "гірників" у Римі – 4,95. Не надто схильні там вважати, що матч закінчиться у нічию, коефіцієнт – 4,15. Тож фаворитом протистояння цьому матчі є саме "Рома". На її перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 1,75. При тому що коефіцієнт на "перемога "Шахтаря" чи нічия" – 2,18.

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БК "Фаворит" теж вважає, що більше шансів перемогти у цьому матчі має "Рома". Коефіцієнт на перемогу "вовків" – 1,70. Коефіцієнт 4,95 букмекери дають на перемогу української команди. Нічию оцінили рівно в 4,00.

Однак, зважаючи на перемогу у першому матчі "Шахтаря", саме вони і мають більше шансів на прохід, вважають у "Фавориті". Вони дають коефіцієнт 1,83 на прохід саме "гірників". У той час як те, що "Рома" стане чвертьфіналістом Ліги чемпіонів 2017/18, коефіцієнт 2,02. Хоча ще до матчу у Харкові саме "Рома" була фаворитом цієї пари.

Фаворитом на прохід у наступну стадію турніру "Шахтар" вважають і у "PariMatch". Те, що саме українська команда пройде – 1,82, у той час як на "Рому" – 1,99.

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Попри це, на "Стадіо Олімпіко", вважають букмекери, більше шансів перемогти саме у "Роми" – 1,72. Те, що "Шахтар" зуміє зіграти хоча б у нічию – 4,10. Перемога донеччан оцінюється в 4,80. Результат, який задовільнить українську команду – перемога чи нічия – 2,20.

До слова, саме на цьому стадіоні київське "Динамо" зіграло у результативну нічию з італійським "Лаціо" в 1/8 Ліги Європи 8 березня.

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
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