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      "Рома" та "Мілан" зіграли у бойову нічию, фанати римлян влаштували перформанс: фото та відео

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      Рома – Мілан 1:1
      Рома – Мілан 1:1 / twitter AS Roma

      Центральним матчем 22-го туру італійської Серії А стало протистояння "Роми" та "Мілану". Обидві команди борються за потрапляння у зону Ліги чемпіонів. Тож матч між ними мав дати відповідь на питання хто з них більше заслуговує на це.

      Рома – Мілан 1:1
      Голи: Дзаньйоло, 46 – Пйонтек, 26

      Рома на правах господаря заволоділа ініціативою та почала створювати моменти поблизу воріт Доннарумми. Однак молодий воротар діяв доволі надійно. Натомість у середині першого тайму забити вдалося гостям. Авторами голу стали зимові новачки "россо-нері" - Пакета обікрав на краю поля Пеллегріні та прострелив у штрафний майданчик. А там вже Пйонтек в дотик переправив м’яч у ворота.

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      Пропущений гол лише розізлив гравців "Роми". Але пробити захист "Мілану" їм не вдавалося. Особливо надійно діяв Доннарумма. В одному з епізодів він відбив удар головою від Шика, а згодом і добивання від Джеко. При цьому мало не травмувавши свого партнера Романьйолі.

      Джеко так і не зумів забити "Мілану"

      Та все ж в одному епізоді воротар "Мілану" не врятував свою команду від пропущеного голу. Хоча його провини у цьому мало. Після подачі з флангу Мусаккіо невдало зрізав м’яч у власні ворота. На цей удар Доннарумма ще зреагував. Але з добиванням від Дзаньйоло справитися не зумів.

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      До кінця матчу "Рома" ще мала шанси на перемогу. Але використати їх не зуміла. Найближчим до голу був Пеллегріні. Але м’яч після його удар вдарився об стійку та відлетів у поле.

      Відеоогляд матчу Рома – Мілан

      У підсумку нічия 1:1, яка залишила "Мілан" та "Рому" на четвертому та п’ятому місцях відповідно. "Россо-нері" мають 36 очок та відстають від третього "Інтера" на чотири бали. У "Роми" 35 очок після 22 турів.

      Варто зазначити, що на цьому матчі фанати "Роми" вшанували пам’ять Антоніо Де Фальчі. 30 років тому (4 червня 1989 року) 19-річний фанат "Роми" був убитий в зіткненні з фанатами "Мілана" неподалік від входу на гостьову трибуну стадіону "Сан-Сіро".

      Фанати "Роми" вшанували пам'ять Антоніо Де Фальчі

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      Теги: Футбол Спорт ФК Мілан Рома
      Джерело: 24 Канал
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