"Рома" всерйоз зацікавлена одним з лідерів "Динамо"

21-річний футболіст київського "Динамо" і збірної України з футболу Віктор Циганков є одним з трансферних пріоритетів італійської "Роми".

Спортивний директор "Роми" Рамон Мончі слідкує за капітаном "Динамо" Віктором Циганковим, стверджує сайт Gianlucadimarzio.com.

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Поточна трансферна політика римського клубу спрямована на інвестування в молодих гравців. Після літніх переходів Клюйверта (19 років), Чорича (22 роки), Крістанте (23 роки) і Дзаньоло (19 років) римський клуб все ще полює за Циганковим. Українець відмінно вписується в трансферну стратегію клубу.

Нагадаємо, що Віктор Циганков у середу відвідав матч "Роми" проти "Сассуоло" (3:1) в рамках 18-го туру Серії А, а раніше зізнавався, що йому лестить інтерес італійського клубу.

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