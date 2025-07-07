Відомо, що Старовойт очолював Курську область протягом кількох років. Про життя російського чиновника розповідає 24 Канал.

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Хто такий Роман Старовойт

Роман Старовойт – російський політик. Народився у Курську 20 січня 1972 року. За два роки його батька перевели на роботу у Ленінградську область, де Старовойт провів своє дитинство.

У 1995-му закінчив Балтійський державний технічний університет "Воєнмех". У 2008 році вивчився у Північно-Західній академії державної служби.

Роман Старовойт був одружений, проте розлучився у 2021 році. В нього залишилося двоє дітей. За даними росЗМІ, щонайменше останній рік він перебував у стосунках із випускницею медичного університету. Жителі Курська називали її "першою леді" міста.

Працював у держструктурах

У 2002 – 2005 роках ексміністр був генеральним директором "Стройінвесту". До 2010 року був першим заступником голови Комітету з інвестицій уряду Санкт-Петербурга.

З 2010 року обіймав посаду заступника директора департаменту промисловості та інфраструктури уряду Росії. Згодом очолив "Росавтодор".

Через 8 років став заступником міністра транспорту Росії. А вже у травні 2024 року він очолив міністерство. Проте 7 липня 2025 року російський диктатор Володимир Путін звільнив Старовойта з посади. Причиною нібито став колапс у російських аеропортах, через атаку БпЛА.

Був губернатором Курщини

У жовтні 2018 року Старовойт був призначений тимчасово виконуючим обов'язки губернатора Курської області.

У червні 2019 року партія "Єдина Росія" висунула безпартійного Романа Старовойта кандидатом у губернатори Курської області. Хоча він не був членом партії, у липні того ж року його офіційно зареєстрували кандидатом від неї. На виборах у вересні Старовойт переміг і очолив область.

Його губернаторський термін завершився 14 травня 2024 року. Саме в той час ЗСУ розпочали наступ на Курщину.

Цікаво те, що з липня 2022 року Старовойт перебував під санкціями Великої Британії, Канади, США, України, Австралії та Нової Зеландії. Їх наклали за підтримку вторгнення Росії в Україну та заклики до мобілізації.

Застрелився після звільнення: яка причина

Колишній міністр наклав на себе руки 7 липня 2025 року. Зробив він це поблизу власного авто Tesla Model X в селі Мякініно під Москвою. У 2018 році Роман Старовойт придбав автомобіль у першого заступника управління доріг "Кавказ" Анзора Зубкаєва. Машина мала п'ять несплачених штрафів на суму 6 тисяч рублів.

Як передають росЗМІ, перед тим, як покінчити із життям, Старовойт ще перебував на робочому місці в Мінтрансі, проводячи нараду. Він нібито підозрював про можливу відставку, але дізнався про неї лише з новин.

За п'ять хвилин після цього дав секретарю вказівку "виїзд на 09:35" і зачинився в кабінеті. У призначений час, не попрощавшись ні з ким, він залишив міністерство.

Перша на місце інциденту прибула його нібито дівчина Поліна, аби ідентифікувати тіло політика.

РосЗМІ повідомляють, що Роман Старовойт застрелився з нагородної зброї, яку він отримав у 2023 році від керівництва МВС Росії.

За однією з версій, самогубство може бути пов'язане з кримінальною справою, у якій він фігурував як корупціонер. Свідчення надавав колишній губернатор Курської області Олексій Смирнов.

У разі порушення цієї справи, Старовойту загрожувало б до 20 років ув'язнення.