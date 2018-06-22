Роман Семенуха пояснив, як кожен українець може випустити електронні гроші

Якщо використання електронних національних валют існує у світі давно, то використання так званих електронних грошей тільки набирає обертів. Головна відмінність між ними так: випуск усіх електронних національних валют та операції з ними регулюються центральними банками.

Про це у своєму відеоблозі "Економіка майбутнього" розповів народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.

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"Це такі ж гроші, у яких замість паперової обгортки – пластикова банківська картка. На них впливає інфляція, їх вартість залежить від розміру національної економіки, ВВП країни тощо. Натомість електронні гроші може випустити кожен, хто розуміється на відповідних системах програмування. Зазвичай вони не підкріплені реальними матеріальними цінностями, а їх вартість залежить від попиту на ринку," – розповів Роман Семенуха.

За його словами, в Україні ринок електронних грошей врегульований достатньо слабко. Їх випуск та використання регулюється Законом України про платіжні системи та переказ коштів, але його норм замало для повноцінної співпраці держави та ринку. Це призводить до хаотичних рішень і відповідних наслідків.

Також він додав, що безумовно правильним рішенням з боку української влади було застосування санкцій до компаній, пов'язаних із Російською Федерацією. До цього переліку, нагадаю, потрапила і платіжна система WebMoney.



Відео повного випуску відеоблоку "Економіка майбутнього" за 22 червня 2018 року