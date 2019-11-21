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      Роман Труба не подавав документи на посаду директора ДБР: адвокатка розповіла деталі конкурсу

      543 Читать новость на русском
      Роман Труба / dbr.gov.ua

      Роман Труба не подавав документів на посаду директора Державного бюро розслідувань. Він подавав документи на заступника керівника.

      Про це у програмі "Політанатомія" розповіла адвокатка і членкиня Ради громадського контролю НАБУ Тетяна Козаченко.

      Читайте також: Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби

      "Комісія була з 9 людей, які формувалися парламентом та урядом. Там була вимога, що всі члени конкурсної комісії мають мати юридичну освіту – це пряма вимога закону. Двоє з них її взагалі не мали. Один з членів був депутат Євген Дейдей щодо якого було кримінальне провадження у НАБУ", – зазначила адвокатка.

      Виникає питання, яким чином людина, яка підпадає під кримінальне переслідування за корупційний злочин, входить в комісію по обранню голови правоохороного органу,
      – сказала Тетяна Козаченко.

      "На голову ДБР подавався Віталій Титич – відомий адвокат Небесної сотні, Сергій Горбатюк – розслідує злочини Майдану і очолював розслідування. Їх із конкурсу забрали. Вони досі не знають, чому документи були відхилені, бо будь-яка особа, яка подавала в суд чи хотіла перевірити законність конкурсу – не змогла цього зробити. Тому що ніхто від імені держави жодного разу не прийшов у суд і не показав яким чином проводився конкурс і чому документи були відхилені", – підсумувала членкиня Ради громадського контролю НАБУ.

      Що відомо про записи прослушки ТрубиАудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос, опублікували ввечері 19 листопада у телеграмі на анонімному каналі "Трубу прорвало". Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.

      Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала: виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Роман Труба Державне бюро розслідувань НАБУ
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