Роман Яремчук дебютував у збірній України

України вириває перемогу. У стартовому поєдинку Ліги націй жовто-синя дружина на виїзді здолала Чехію з рахунком 2:1. А Роман Яремчук свій дебютний матч у футболці національної команди розпочав зі старту.

Хоча розпочалося для українців усе не дуже добре.

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Спочатку перед поєдинком на стадіоні згасло світло, і початок гри перенесли на 15 хвилин. А коли секундомір ще не встиг відрахувати чотири оберти секундної стрілки, нападник Роми Патрік Шик розписався у воротах П'ятова.

Відразу після пропущеного голу дві нагоди зрівняти рахунок мав Яремчук. Однак, відзначитися вдалося Євгену Коноплянці в компенсований час.

Переможний же м'яч забив Олександр Зінченко і також у доданий тільки вже до другого тайму час. У підсумку Україна з трьома очками підходить до другого матчу Ліги Націй, в якому прийме Словаччину 9 вересня.

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