Роман Яремчук відзначився голом у чемпіонаті Бельгії

Форвард "Гента" і збірної України Роман Яремчук відзначився голом вже у першому турі нового чемпіонату Бельгії.

Нападник Гента Роман Яремчук вже забив гол у першому турі нового чемпіонату Бельгії. "Гент", за який дебютував і ще один українець Ігор Пластун, пропустив ще на старті матчу проти "Стандарда".

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Пластун відіграв весь матч, але не був такий успішний. В епізоді з першим пропущеним голом він затримався біля чужих воріт після подачі зі штрафного, і в цей час "Стандард" розігнав контратаку по центру.

Утім вже в компенсований до першого тайму час саме Яремчук повернув рівновагу. Роман класно зіграв на випередження.

Щоправда набрати очки у цій грі гол українця "Генту" таки не допоміг. Після перерви "Стандард" вирвав перемогу 3-2.