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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Роман Зозуля відзначився першим голом у новому сезоні

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Роман Зозуля забив гол за "Альбасете"
Роман Зозуля забив гол за "Альбасете"

Нападаючий іспанського "Альбасете" Роман Зозуля відкрив рахунок своїх голів у новому сезоні Сегунди.

У поєдинку 3-го туру з "Кордоба" Зозуля на 62-й хвилині реалізував пенальті. Цікаво, що в цьому матчі "Альбасете" двічі пробивав пенальті. На 4-й хвилині зустрічі одинадцятиметровий заробив Зозуля, який реалізував Вальдеррама.

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Всього в активі команди Зозулі 5 очок, вона перебуває на 4 сходинці у турнірній таблиці.

У минулому сезоні український форвард в 30 матчах Сегунди забив 9 голів і став кращим бомбардиром команди.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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