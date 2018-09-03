Роман Зозуля відзначився першим голом у новому сезоні

Нападаючий іспанського "Альбасете" Роман Зозуля відкрив рахунок своїх голів у новому сезоні Сегунди.

У поєдинку 3-го туру з "Кордоба" Зозуля на 62-й хвилині реалізував пенальті. Цікаво, що в цьому матчі "Альбасете" двічі пробивав пенальті. На 4-й хвилині зустрічі одинадцятиметровий заробив Зозуля, який реалізував Вальдеррама.

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Всього в активі команди Зозулі 5 очок, вона перебуває на 4 сходинці у турнірній таблиці.

У минулому сезоні український форвард в 30 матчах Сегунди забив 9 голів і став кращим бомбардиром команди.

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