Романа Зозулю вилучили у матчі проти "Ельче"

Український нападник Роман Зозуля вийшов у стартовому складі "Альбасете" у виїзному матчі проти "Ельче". Але покинув поле достроково.

На 42-ій хвилині Роман Зозуля отримав пряму червону картку та залишив свою команду у меншості.

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Варто зазначити, що до цього часу "Альбасете" було попереду – на 17-ій хвилині рахунок у матчі відкрив Акунья.

Матч так і закінчився за мінімальної переваги гостей. Завдяки цій перемозі "Альбасете" піднялося на 5-е місце у турнірній таблиці.