Романа Зозулю вилучили у матчі проти "Ельче"
Український нападник Роман Зозуля вийшов у стартовому складі "Альбасете" у виїзному матчі проти "Ельче". Але покинув поле достроково.
На 42-ій хвилині Роман Зозуля отримав пряму червону картку та залишив свою команду у меншості.
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Варто зазначити, що до цього часу "Альбасете" було попереду – на 17-ій хвилині рахунок у матчі відкрив Акунья.
Матч так і закінчився за мінімальної переваги гостей. Завдяки цій перемозі "Альбасете" піднялося на 5-е місце у турнірній таблиці.
Джерело: 24 Канал
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