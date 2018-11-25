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      Романа Зозулю вилучили у матчі проти "Ельче"

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      Роман Зозуля
      Роман Зозуля

      Український нападник Роман Зозуля вийшов у стартовому складі "Альбасете" у виїзному матчі проти "Ельче". Але покинув поле достроково.

      На 42-ій хвилині Роман Зозуля отримав пряму червону картку та залишив свою команду у меншості.

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      Варто зазначити, що до цього часу "Альбасете" було попереду – на 17-ій хвилині рахунок у матчі відкрив Акунья.

      Матч так і закінчився за мінімальної переваги гостей. Завдяки цій перемозі "Альбасете" піднялося на 5-е місце у турнірній таблиці.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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