Романчук виборов золото на етапі Кубка світу з плавання, Фролов – третій

Українець Михайло Романчук виграв чергове золото на етапі Кубка світу. Він став переможцем запливу на 1500 метрів вільним стилем в рамках змагань в Токіо.

Ще один українець Сергій Фролов у цій же дисципліні посів третє місце.

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Романчук подолав дистанцію за 14:27.93 хв., Випередивши найближчого переслідувача японця Такеда Сьєго на 05.33 сек. Фролов же показав результат 14:39.22 хв.

Таким чином, українці виступили в Японії ідентично, як недавно в Пекіні, де на цій же дистанції виграли золото і бронзу.

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