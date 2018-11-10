Романчук виборов золото на етапі Кубка світу з плавання, Фролов – третій
Українець Михайло Романчук виграв чергове золото на етапі Кубка світу. Він став переможцем запливу на 1500 метрів вільним стилем в рамках змагань в Токіо.
Ще один українець Сергій Фролов у цій же дисципліні посів третє місце.
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Романчук подолав дистанцію за 14:27.93 хв., Випередивши найближчого переслідувача японця Такеда Сьєго на 05.33 сек. Фролов же показав результат 14:39.22 хв.
Таким чином, українці виступили в Японії ідентично, як недавно в Пекіні, де на цій же дистанції виграли золото і бронзу.
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Джерело: 24 Канал
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