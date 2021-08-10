Це росіянин: поліція встановила особу другого виконавця вбивства Мамедова в Одесі

10 серпня 2021 , 16:45
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Джерело:

Нацполіція Одещини

Співучасником вбивства Лачіна Мамедова в Одесі виявився 35-річний Роман Курбанов. Він народився в Грузії, а є громадянином Росії. У замовному вбивстві був спостерігачем і водієм Mercedes.

Удень 3 серпня зловмисники приїхали на авто Mercedes на Малиновського, де жертва винаймав квартиру. Ельмураз Мамедов стріляв загиблого, а Роман Курбанов – сидів у той час в авто. Про це повідомив начальник Нацполіції Одещини Олег Бех 10 серпня.

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Чітко все запланували

Підозрювані заздалегідь купили авто і розподілили ролі. Як тільки Ельмураз Мамедов вистрелив, то одразу побіг в авто і втік разом із Романом Курбановим. Пізніше вони приїхали на вулицю Академіка Філатова і залишили там Mercedes. Опісля зловмисники втекли у різних напрямках.

Поліція підтвердила, що жертві було 25 років.


Поліція виявила спільника у вбивстві Лачіна Мамедова в Одесі / Фото Нацполіції Одещини

Заочно оголосили підозру

Росіянина Романа Курбанова підозрюють в умисному вбивстві у ролі пособника. Йому може загрожувати позбавлення волі на 10 – 15 років. Також співучасника можу ув'язнити довічно. 

Підозру зловмиснику оголосили заочно. Слідчі Нацполіції отримали дозвіл суду на затримання Романа Курбанова. Як повідомляє Олег Бех, двоє зловмисників зараз перебувають у розшуку. Проте раніше в ЗМІ повідомляли, що Ельмураза Мамедова затримали вночі 6 серпня.

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Що відомо про вбивство Лачіна Мамедова в Одесі

  • 3 серпня невідомий застрелив чоловіка на Малиновського в Одесі.
  • Потерпілий помер у лікарні, а зловмисник втік на авто.
  • Згодом встановили, що це замовне вбивство, а жертва – азербайджанець Лачін Мамедов.
  • Чоловіка вбили через те, він що заборгував гроші одному з підприємців на ринку "Сьомий кілометр" в Одесі.
  • Виявили, що кілер – 28-річний Ельмураз Мамедов, що є громадянином Грузії. 
  • Нещодавно в Борисполі затримали його спільника. Він намагався втекти з країни.
  • У ЗМІ повідомили, що кілера теж затримали у Києві на зйомній квартирі. Тоді він телефонував своїй родині в Азербайджан. Поліція раніше не підтверджувала цю інформацію.

 

Автор: Марта Кушка