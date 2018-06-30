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Романтична атмосфера і гарна музика: гості поділились враженнями від Leopolis Jazz Fest 2018

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У Львові триває джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018. Організатори цього року підготували слухачам особливу програму: три сцени, купа відкритих майданчиків та майстер-класи. Класичний та модерновий джаз звучить особливо чарівно в оточенні старовинних будівель міста Лева.

Для Львова дощ і джаз – це вже традиційне поєднання. Втім навіть злива не завадила любителям джазу насолоджуватися музикою в центрі міста. Ці дні їхній дрес-код – дощовики й тепле взуття, і парасоля.

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"Атмосфера взагалі така романтична, адже трохи тепло і гарна музика. Взагалі ніякої проблеми", – розповіла відвідувачка фестивалю Оксана.

Тому що традиція, тому що джаз, тому що Львів. Атмосферно,
– поділилась гостя Олеся.

А ось на площі Міцкевича на охочих покататися з музикою та сховатися від дощу щогодини чекає джазовий автобус. Він возить любителів джазу від центру міста до пікнікової зони неподалік головної сцени. Цього разу для пасажирів грає львівська група Dizzy Spell Hazz Band.

Джаз-бус
Джазовий автобус


Для пасажирів грає львівська група Dizzy Spell Hazz Band

"Я кожного року приїжджаю до Львова, і мені дуже приємно тут бувати. І кожен рік я катаюсь в цьому джаз-бусі", – зазначила гостя із Одеси Євгенія.

Джаз фест
Злива не завадила любителям джазу насолоджуватися музикою

В самісінькому центрі Львова є вуличні музиканти, майстер-класи та три головні сцени.

Цього дня наймолодшим хедлайнером цьогорічного фестивалю є 23-річний Джейкоб Кольєр з Британії. Володаря Grammy у світі музики називають унікальним, бо у свої 23 роки він грає на безлічі різних інструментів, має ідеальний слух та постійно експериментує зі стилями музики.

Теги: Новини України Музика Новини Львова Новини культури
Джерело: 24 канал
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