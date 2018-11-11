Романтичний Джек та відчайдушний Г'ю: хто ти з персонажів Леонардо Ді Капріо?

Жарти про "Оскар", футболки з його зображенням, які, здається, були у кожного, і десятки легендарних фільмів – це все про голлівудського актора Леонардо Ді Капріо.

Леонардо Ді Капріо найчастіше асоціюється із солодкавим образом красунчика. Але Лео буває дуже різним! І ми віримо, що частинка його персонажів живе у кожному з нас.

Тест: Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ти з "Гри престолів"

Сьогодні, 11 листопада, у день народження Леонардо Ді Капріо журналісти 24 каналу пропонують пройти тест та дізнатися, хто ви – романтик Джек з "Титаніка", відчайдушний Г'ю з фільму "Легенда Г'ю Гласса" чи безстрашний Джордан з фільму "Вовк з Уолл-стріт". Успіху!