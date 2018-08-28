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Романтика на параді: курсант-прикордонник зробив сюрприз коханій, що запам'ятається надовго

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Курсант зробив освідчення на параді до Дня Незалежності
Курсант зробив освідчення на параді до Дня Незалежності / Прес-центр ДПСУ

Приємна подія сталася у День Незалежності у Києві, а саме під час параду. Так, перед початком урочистостей курсант-прикордонник В’ячеслав Короткий зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Тетяні Федорчук.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Читйате також: Яка техніка була присутньою на параді до Дня Незалежності-2018

Зазначається, що для дівчини, яка приїхала підтримати свого хлопця, таке освідчення виявилося повною несподіванкою.

"Емоцій додала святкова атмосфера, заохочувальні оплески та спів учасників параду. А також букет, який вручив цілий генерал – ректор академії прикордонної служби. Хіба могла Тетяна в такій обстановці сказати щось інше, окрім "Так". Бажаємо молодій парі щасливої долі та багато позитивних вражень", – додають прикордонники.

Також оприлюднено відповідні фото та відео.

Курсант зробив пропозицію коханій на параді до Дня Незалежності у Києві: відео

До слова, у лавах Збройних сил України, окрім чоловіків, проходять службу та працюють понад 55 тисяч жінок, із яких 25 тисяч є військовослужбовками.

Теги: Новини України Держприкордонслужба День Незалежності
Джерело: 24 канал
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