Романтика на параді: курсант-прикордонник зробив сюрприз коханій, що запам'ятається надовго

Приємна подія сталася у День Незалежності у Києві, а саме під час параду. Так, перед початком урочистостей курсант-прикордонник В’ячеслав Короткий зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Тетяні Федорчук.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що для дівчини, яка приїхала підтримати свого хлопця, таке освідчення виявилося повною несподіванкою.

"Емоцій додала святкова атмосфера, заохочувальні оплески та спів учасників параду. А також букет, який вручив цілий генерал – ректор академії прикордонної служби. Хіба могла Тетяна в такій обстановці сказати щось інше, окрім "Так". Бажаємо молодій парі щасливої долі та багато позитивних вражень", – додають прикордонники.

Також оприлюднено відповідні фото та відео.

Курсант зробив пропозицію коханій на параді до Дня Незалежності у Києві: відео

До слова, у лавах Збройних сил України, окрім чоловіків, проходять службу та працюють понад 55 тисяч жінок, із яких 25 тисяч є військовослужбовками.